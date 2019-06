L'hospital de Vall d'Hebrón vol millorar el descans dels pacients

Tiempo de lectura: 1



L'Hospital de la Vall d'Hebrón de Barcelona ha encetat quatre accions per millorar el descans dels pacients. És la inciativa “Bona nit, Vall d’Hebron”, un projecte ideat des de l’equip d’infermeria amb l’objectiu d ’afavorir el descans nocturn dels pacients de l’hospital. Consisteix a fer una sèrie d’accions, com ara reduir la intensitat de la llum de les habitacions i els passadissos o demanar als malalts i acompanyants que apaguin els televisors i silenciïn els telèfons mòbils a partir de les 22 h. Els infermers contribueixen a aquesta iniciativa utilitzant llanternes durant les rondes nocturnes.Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ha parlat Esther Tomás, directora d'infraestructures i tecnologia ,presidenta de la comissió de medi ambient de l'Hospital de la Vall d'Hebrón,que ha destacat "Intentem que el soroll i la llum que suportin els pacients sigui el mínim possible amb aquesta nova campanya que preten afavorir el descans dels malalts". Per Esther Tomàs ,"Durant la nit hi ha soroll en un hospital ,però part de la campanya "Bona nit,Vall d'Hebrón" preten que el personal treballi sense molestar als pacientes,aixì les infermeres fan servir llenternes per veura el pacient sense molestar ".Tambè ha dit que "Tothom fa soroll,els pacients i totes les persones ,el que passa es que durant unes hores determinades del dia aquest soroll molesta més ".D'aquesta campanya per ajudar als pacients de l'hospital barcelonés a que descansin més tambè destacar que en els penjadors de les portes de les habitacions s'han incorporat consells per reduir el soroll i el personal d'infermeria porta xapes a la roba sanitaria per recordar a tothom la necessitat de respectar el son dels pacients i fer pública aquesta campanya.