L'èxit a les xarxes del fenomen matemàtic viral

A l'era dels algoritmes, els 'big data' i la supercomputació, les matemàtiques s'han convertit en una de les disciplines més prestigioses demandades. La carrera ha detectat un creixement substancial i els seus alumnes esdevenen claus en molts sectors, que van des de les finances, fins a les empreses petrolieres o les biomèdiques. Les matemàtiques estan canviant el planeta.

Els darrers dies ha estat viral a les xarxes socials una operació matemàtica aparentment senzilla, però que els internautes no acaben de posar-se d'acord sobre si el resultat és 16 o 1. L'operació en qüestió és

8/2 (2x2)

Per a Juan Carlos Naranjo, Professor de Matemàtiques i Informàtica a la UB, l'explicació és senzilla. "Les matemàtiques tenen unes regles. Segons la manera com escrivim, sabem que s'ha de fer d'una manera o d'una altra".

"En aquesta operació hi ha un parèntesi, per tant és el primer que s'ha de fer. I després hi ha una sèrie de regles que indiquen que si hi ha una potència o una arrel s'ha de fer abans d'un producte o una divisió, i aquests s'han de fer abans d'una suma o d'una resta. Quan desfàs el parèntesi et queda

8/2x4

dues operacions que tenen la mateixa prevalença. En aquesta situació, la regla diu que s'ha de llegir d'esquerra a dreta. És a dir, en aquest exemple es faria primer la divisió i després la multiplicació. Per tant, el resultat d'aquesta operació és 16".

Consultat per l'interès que desperten les matemàtiques, considera que "és un bon senyal que despertin tant d'interès. Al cap i a la fi, tot al nostre voltant són matemàtiques, i en endavant s'hauran de replantejar les maneres d'ensenyar-les. S'ha d'ensenyar a enraonar per solucionar el problema". Perquè al final, "no s'aprèn sense error".