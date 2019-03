Les persones amb discapacitat intel.lectual podran votar el 28-A

Tiempo de lectura: 1



El 6 de desembre del 2018va entrar en vigor la reforma de la llei orgànica del règim electoral general, a partir de la qual es garanteix el dret de vot de les persones amb discapacitat intel.lectual.

Des de llavors, les entitats que treballen amb aquests col.lectius ja han començat a preparar-se per aquesta primera cita electoral en la que aquestes persones podran estrenar el seu dret a vot: les eleccions generals del 28 d'abril.

A Herrera en Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb l'advocat Albert Rodriguez, de SOM Fundació, una organització sense ànim de lucre que defensa els drets de les persones amb discapacitat intel.lectual o de desenvolupament i vetlla per la seva qualitat de vida.

L'Albert ens explique que “ara és molt important començar una dinàmica de grup per explicar a totes les persones discapacitades que han de comprobar el cens electoral per veure si apareixen o no a les llistes. Teoricament, i amb la modificació de la llei, totes aquestes persones que tenien limitat el seu dret a vot , automàticament han de tornar a estar inscrits al cens electoral. Però la veritat és que no sabem com s'està fent aquest procés, desconeixem si tots els jutjats han emès un ofici a les oficines electoral, així que la única cosa que podem fer es demanar a cada persona que consulti el cens electoral”.

A tota Espanya són més de 100.000 les persones amb discapacitat intel.lectual que tindràn dret a vot, 2.500 només a la ciutat de Barcelona.

“Si, és molta gent. És un dret que se'ls havia limitat i ara el podran exercir, sempre i quan ells vulguin, amb els suports convenients que puguin requerir”.

Des de SOM Fundació es feliciten per aquest pas endavant, tot i que recorden que encara queda molt camí per recórrer.