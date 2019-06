El 81% de les llars a Espanya admeten que llencen menjar a la brossa

Tiempo de lectura: 1



El 81% de les llars espanyoles admeten que llecen menjar a les escombreries. Malgrat les campanyes de concienciació i que més del 90% diuen que no els agrada llençar menjar, el cert és que durant el 2018 es va llençar més menjar que els anys anteriors. Es llença de tot: Menjar fresc, menjar precuinat, embotits i un llarg etcètera.

La Glòria Cugat és la sotsdirectora general de la inspecció i control agroalimentaria del departament d'agricultura de la Generalitat.

“Estem treballant fa temps per intentar conèixer millor quines són les causes d'aquestes xifres, tot i que les causes són múltiples. És un problema complex. Però una de les principals causes és que s'ha perdut el valor que realmente tenen els aliments. Comprar aliments és tan senzill i tan barat que no som conscients de tota la feina que hi ha darrera. Una barra de pa potser val 80 cèntims, però no veiem que hi ha gent darrera que ha regat un camp, que l'ha recol.lectat, que ha mol el gra, algú que s'ha llevat a les 4 del matí per fornejar-lo... El que hem de fer és recuperar el valor dels aliments i reconèixer tota la tasca que es fa des del sector agro alimentari. Darrera dels aliments hi ha recursos econòmics, ambientals...”

La planificació a l'hora de comprar també és important. Si no sabem què necessitem sovint acumulem aliments que, sovint, acaben a la brossa. També veure la data de caducitat i llegir bè les etiquetes dels aliments poden ajudar a comprar bè.