Les entitats agraeixen les darreres actuacions contra el 'Top Manta'

La Plataforma d'afectats pel Top Manta la formen més de 43 entitats que estan d'enhorabona. I és que els darrers dispositius efectuats han permès recuperar l'espai del port de Barcelona.

El President de la Plataforma d'afectats pel Top Manta, Fermí Villar, agraeix "a l'Ajuntament de Barcelona i més concretament a la Regidoria de Prevenció i Seguretat, i per extensió, a les forces de seguretat, Mossos, portuària i Guàrdia Urbana".

Segons Villar, el Top Manta serà complicat d'erradicar. "Han trigat més de tres anys en fer cas. De nit encara s'hi posen, però això és la cua de tot el que ha estat fins ara". Els 'manters' no es rendeixen. "Ara volen tornar a posar-se. I és que fins ara han comptat amb la complicitat de forces polítiques que es mostren ofeses després de tres anys sense oferir alternatives".

Per Fermí Villar, el problema no acaba al Port de la ciutat. "Hem demanat que l'operatiu es faci extensiu en el temps i a altres àrees de Barcelona com Sagrada Família o Montjuïc", ja que en el 'top manta' és difícil "anar a pels caps perquè alguns venen productes legals. Alguns majoristes venen els seus productes sense saber a on aniran a parar".

També reconeix que hi ha una bona part de manca de conscienciació a la societat, sobretot entre la gent jove i les persones amb pocs recursos. "Aquesta gent veu que amb 30 euros poden fer dues o tres compres, i no s'adonen que aquests diners no queden a la societat i tothom volem sanitat pública i llibres de text gratis".

Fermí Villar acaba demanant que "els partits polítics no facin ús partidista d'una situació a la qual fins ara no han fet res per solucionar-ho".