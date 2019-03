Les dones parlen de les dones avui 8 de març Dia de les dones

Tiempo de lectura: 2



Maria Eugenia Gay,degana de l'ilustre col.legi de l'advocacia de Barcelona ,ha recordat a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, que” l'advocacia té com a missió la defensa dels drets i llibertats , especialment dels més vulnerables. U n dels colectius més de la ciutadania més vulnebles en aquests moments és el de les dones. Portem molts anys contra la violencia de gènere,però un dels problemes més importants és de les dones maltractades i per tant s'ha convertit en una de les rivindicacions més importants des de fa molts anys i que hem de reclamar cada any”.La degana ha reconegut que la justicia és lenta i que cal una major inversió que han de oferir els poders polítics. Desprès, la infermera Esther Giménez,directora adjunta del CAP de Terrassa Nord,ha reconegut que cada cop hi ha més dones que homes en el món de la sanitat i ha reivindicat la importancia de la sanitat primaria en la salut pública.La infermera ha explicat lo complicat que és tenir familia i treballar com a infermera. Pel que fa als salaris,Esther, ha reconegut que infermeres i infermers tenen el mateix salari.Tambè ha parlat per Herrera a Cope Catalunya i Andorra, avui dia de les dones,la Beatriu Fernández, assessora jurídica de Arrels Fundació.Un organisme privat que ajuda a les persones,dones i homes, que viuen als carrers de Barcelona. Durant el 2019 ,més d'un 11 per cent de les dones que viuen al carrer són dones. Beatriu ha destacat que “les dones disposen de més recursos per no acabar al carrer,la qual cosa significa que estàn en una situació totalment trencada”.

Per Beatriu,”no hi ha un perfil concret de dona al carrer,hi ha dones de qualsevol pais o lloc del món”.La assessora jurídica d'Arrel Fundació ha explicat que “ l'atensament a les persones del carrer potser molt díficil o més fàcil.En tot cas les dones ho tenen més fàcil per demanar ajuda.Les dones que estàn al carrer han patit més que els homes”.