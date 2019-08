latidosdelfuturo per a LaLiga

Amb la lliga espanyola de futbol a punt de començar, LaLiga estrena banda sonora. Enrique Moreno, Director de Marca Global i d'Actius de LaLiga declara del compositor Lucas Vidal que "té un gran talent. És espanyol, guanyador d'un EMMY, 2 Goyas entre altres. Quan li van exposar el que volíem, ens va entendre perfectament i va presentar un projecte que ens va apassionar des del primer moment".

"El mes de març vam llençar una campanya a la qual LaLiga pretenia incloure als aficionats del futur. És una lliga integradora, de tothom, que busca donar veu als aficionats. Buscàvem alguna cosa que representés la passió de desperta la competició i que identifiqués als aficionats. Així va ser com vam buscar parelles que estiguessin a punt de ser pares perquè ens prestessin els batecs del seu bebè per integrar-ho a l'himne".

Més de 3000 dones van respondre a la campanya #latidosdelfuturo llençada per LaLiga, de les quals 90 van ser les escollides. 90 com els anys que fa LaLiga. "Els batecs van més de pressa d'un batec normal. S'han estirat i modificat fins que s'han transformat en un so més reconeixible i pel que ens reconeixeran en el futur".

Per acabar, Enrique Moreno diu que "més enllà del regal de l'ecografia en 5D, el millor premi és saber que el batec del teu fill sonarà abans de cada partit de la lliga espanyola".

Una de les mares afortunades és la Yanina Alvídrez, que admet que se li posa els pèls de punta cada cop que escolta l'himne. "Em vaig assabentar pel Facebook, i realment vaig participar per l'ecografia. Vaig omplir les dades que em demanaven i vaig explicar la meva història amb el futbol. Al cap de pocs dies em van dir que havíem estat un dels guanyadors". Nascuda a Mèxic, Yanina explica que "el meu pare em va inculcar el futbol des de petita, i la lliga espanyola se segueix molt. Aquesta història ha tingut molt de ressò gràcies a les xarxes socials".