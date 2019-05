L'assignació de places públiques de P3 dispara les queixes a la Sindica de Barcelona

Tiempo de lectura: 1



L'assignació de places de P3 a les escoles públiques de Barcelona tornen s estar al centre de la polémica.La Sindica de Greuges de Barcelona ha rebut 21 queixes sobre el tema.Una xifra que,segons Maria Assumpció Vilà,que avui ha parlat a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, "indica que poden ser molt més els pares que temen quedar-se sense plaça o hagin de portar els seus fills en edat escolar lluny dels seus domicilis.En tot cas ,ha afegit la Sinbdica de Barcelona haurem d'esperar al 11 de juny per saber com acabar el problema".La Sindica ha recordat que "al seu despatx han arribat denuncies des del districtes barcelonins de Gràcia,Eixample,Sant Andreu,Horta-Guinardo,Sant Martí i Nou Barris". Maria Asumpció no ha volgut pronunciar-se sobre les delcaracions de la plataforma de pares afectats que acusa al Consorci d'Eduació de Barcelona de falta de transparencia.Tot i que la Sindica de Greuges de Barcelona ha volgut deixar clar que tres són els motius perquè els pares d'alumnes de P3 no paren d'enviar reclamacions a l'organisme públic que representa : manca de places escolars,el sistema d'inscripció i els mecanisme d'adjudicació de places escolar. Maria Asumpció tambè ha dit que "Enten perfectament les problemàtiques que exposen els pares afectats i son conscients del neguit que suuposa per a les families de Barcelona que volen escolaritzar als seus fills en una escola pública i de proximitat,i no poden aconseguir-lo". La Sindica ha insistit en que cal esperar a l'onze de juny perquè el Consorci faci públiques les llistes definitives de les assignacions de places de P3 del curs 2019-20120.