L'ajuntament de Barcelona vol regular la instal.lació de benzineres a la ciutat

Un dels últims plans de l'ajuntament de Barcelona presidit per Ada Colau vol regular i posar ordre a la instal.lació de gasolineres a la ciutat. El govern de Colau. que deixarà de ser-ho el próxim 26 de maig dia d'eleccions municipals, ha proposat que la instal.lació de gasolineres quedi restringida als entorns de les rondes de Barcelona i en zones industrials urbanes.Aquesta proposta ho recull el text del nou pla de l'ajuntament que regula la construcció i obertura de benzineres per a vehicles de motor.La intenció és que es pugui aprovar abans de finals d'aquest any.L'objectiu del pla és reduir les molesties que poden generar aquest tipus de instal.lacions. Janet Sanz ,tinenta d'alcaldía d'Ecologia,Urbanisme i Mobilitat ,ha dit avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra que “Fins ara un projecte de benzinera podia fer-se en qualsevol carrer de Barcelona i això no tenía en conte les molesties que genera de soroll,olors o inseguretat”.La regidora ha remarcat “Que cal posar ordre en aquest sector perquè fins ara hi han suficients benzineres a la ciutat, en concret hi ha més de cent gasolineres”.Janet Sanz ha recordat que “Cal prioritzar el punts de recarrega per a vehicles elèctrics perque el cotxe o la moto elèctrica tinguin el seu espai a la ciutat i substituir als vehicles de combustió”.La tinenta d'alcaldia d'Ecologia ha remarcat que “ Amb aquest nou pla que preten regular la creació de noves benzineres tambè es vol doblar el número de punts de regarrega elèctrica que actualment hi ha a la ciutat i que són uns cinquanta, i passar a tenir uns cent cinquanta”.