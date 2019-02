Un jutjat de Barcelona admet la demanda d'un veï contra l'ajuntament de BCN per la contaminació a la ciutat

Tiempo de lectura: 1



Hi ha proves suficients des de fa molts anys a diversos països industrialitzats dels efectes de la contaminació sobre la salut,segons el dr.Pep Martí membre del Centre d'anàlisi i programes sanitaris de Barcelona .El doctor Martí tambè ha dit a Herrera a Cope Cat i And ,que en episodis greus de contaminació a Barcelona les urgencies dels hospitals s'omplen de pacients.Sobre la demanda d'un veï de Barcelona contra l'ajuntament de la ciutat com a responsable de la contaminació ,el dr.Martí diu que el responsable és la societat en que vivim.