Jaume Collboni cuantificà en 2,7 milions d'euros l'impacte de les accions violentes a Barcelona

El tinent d'alcalde de l'ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni,ha dit avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra que "No te preu la por,l'angoixa de molts veïns vient com davant de casa seva es feien barricades o molts comerciants, molts restaurants ,les farmacies que van haver de tancar per la tarda,això segurament no té preu" .Collboni si que ha cuantificat el valor total de tots els desperfectes ocasionats per la violencia dels manifestats, en concret ha dit que " L'impacte d'aquestes accions violentes sobre el patrimoni públic i de tots amb el compromís de l'ajuntament de Barcelona de personanr-se quan les causes judicials es posin en marxa i intentar recuperar a l'entorn de tres milions d'euros o més ". El primer tinent d'alcalde de l'ajuntament de Barcelona ha afegit que sembla que el conflicte de Barcelona va a la baixa però que mai se sap perquè "Hem pogut assistir a un nivell d'organització i de previsió dels grups violents com no s'havia vist mai, per tant estem en un punt d'inflexió als carrers però la tensió política continua i que qualsevol incident pot encendra de nou la flama".El regidor del PSC ha recordat que "els socialistes a l'ajuntament de Barcdelona han fet una crida a la calma i a la condemna rotunda i sense paliatius de la violencia perqué no té cap sentit ,no condueix a res i mentre hi hagi actes violents no es pot fer res politicament" .El tinent d'alcalde ha destacat que " La nostre prioritat ara és que els comerciants poguin aixecar la persiana casa dia i que la ciutat recuperi la normalitat lo més aviat possible i ajudar als cossos de seguretat a que restableixin l'ordre públic a la ciutat".