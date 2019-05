El Gremi d'Hosteleria de Barcelona ha iniciat la campanya "Aixequem les persianes"

Tiempo de lectura: 1



El Gremi de Restauració de Barcelona ha posat en marxa la campanya "Aixequem les persianes",una sèrie de videos destinats a reivindicar la importancia de les terrasses,les cafeteríes o els bars en general.La campanya vol influir en el candidats a l'alcaldia de Barcelona. El Gremi de Restauració tracta així d'influir en les promeses dels alcaldables als ciutadans que els voten.Els videos que ha fet el Gremi volen mostrar les conseqüencies que tindria entre els consumidors una vaga en tot el sector de la restauració.Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ,el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha recordat que "Els restauradors han patit un mandat municipal molt complicat,des del principi l'ordenança va afectar al cincuenta per cent de les terrasses".Pallarols ha afegit que "Malgrat tots els intents per construir acords i inclús arriban a una modificació normativa votada per ampli consens que pretenia salvar terrasses, l'obsessió antiterrasses ,antirestauració i l'obssessió per no establir diàlec amb un dels pilars principals per la vida de molts barcelonins ha comportat el plantar cara davant d'un conjunt de situacions que posava en perill la manera de guanyar-se la vida".Segons el Gremi ,a travès d'aquesta campanya i d'aquests videos volen recordar als votans de les diferents opcions polítiques de les eleccions municipals del 26 de maig les conseqüencies negatives que ha tingut el continuo enfrontament entre l'equip de govern i el món de la restauració.De pas,segons el Gremi, volen introduir arguments en el debat electoral que siguin un complement al discurs dels candidats a l'alcaldia de Barcelona. La intenció dels restauradors es que la campanya sigui un èxit a les xarxes socials.