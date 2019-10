Un gos es capaç de detectar el càncer de pulmó en persones

A Blat li n'hi ha prou amb ensumar una mostra d'alè d'una persona per a detectar si té càncer de pulmó.El gos, un encreuament de llaurador retriever i de pitbull, va estar a punt de ser abandonat quan tenia onze mesos. Ara que té cinc anys participa en un projecte de recerca de l'hospital Clínic de Barcelona per a millorar la detecció precoç del càncer de pulmó.Quan se li presenta una mostra d'una persona que no té càncer, encerta en el 98% dels casos, fins i tot si es tracta d'un pacient amb una altra malaltia respiratòria.L'animal identifica si una persona està malalta amb una alta fiabilitat a partir d'una mostra d'alè.Aquests resultats són equiparables als de proves convencionals de diagnòstic precoç d'altres tumors, com la mamografia per al càncer de mama o la detecció de sang oculta en femta per al colorectal.Avui a Migdia Cope Cat i And l'etòloga i ensinistradora de Blat,Ingrid Ramon,ha dit que " El gos és un encreuament de races que són molt bones per a l'ensinistrament.Quan el vaig recollir no estava educat.Li vaig fer unes proves ,vaig veure que tenia un gran potencial i me'l vaig quedar.Ara és el meu gos. Segons els metges de l'Hospital del Clínic que han treballat en aquest projecte " la capacitat d'identificar molècules de l'olfacte caní és superior a la millor tecnologia de què disposem actualment ". Ingrid Ramon tambè ha destacat de Blat que " la detecció de la malaltia que fa el gos és nomès un ajut a la resta de proves que fan els metges als pacients amb cancer de pulmó".