La Generalitat ha desactivat avui el protocol contra la contaminació ambiental

Avui la Generalitat de Catalunya ha desactivat el protocol de contaminació elevada a Barcelona i a les 40 poblacions de l àrea metropolitana. El professor Xavier Querol,investigador del Consell d'Investigacions Científiques (CSIC) ha dit a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, que les plujes que s'esperen aquesta setmana el que faràn serà escombrar i emportar tota la contaminació acumulada. El professor Querol ha comentat “que ell no entenc de política, però a nivell técnic i cientific si des de l'any 2010 fins ara superem els límits de protecció de la salut humana el que és fa no es suficient”.

L'investigador del CSIC ha insistit que a Barcelona i a tota l'àrea metropolitana estem superant com a mitjana cada dia del any el llidar de la protecció humana que marca la directiva Europea.Per tant, ha afegit, "establir mesures per un episodi està bè pero el problema el tenim tots els dies de l'any.A Berlin,Londres i d'altres capitals europees",ha recordat Xavier Querol,"les mesures contra la contaminació s'apliquen cada dia i no nomès quan hi ha un episodi de contaminació puntual".

Cal remarcar ,ha comentat el professor Querol, "que no es qüestió de ser més verd o menys verd,hi ha partits de tots els colors als ajuntaments ,la contaminació és un problema que incrementa la mortalitat prematura i per tant la Comissisó Europea i l'OMS ens diu que no es poden superar els límits de contaminació" .

Per acabar Xavier Querol,professor del CSIC, ha recordat que "nombrosos esperts han assegurat que gran part de les víctimes de la contaminació son degudes a problemes cardiovasculars i no pas respiratoris" .