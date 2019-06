La Generalitat avisa que aquest estiu Catalunya pot patir molts incendis degut a la manca de pluja

Tiempo de lectura: 1



La Generalitat alerta que aquest estiu Catalunya pot patir la pitjor campanya d'incendis forestals dels últims anys si continua sensa ploura.Segons el departament d'Agricultura del govern català les zones amb més perill d'incendis són L'Empordà i les Terres de l'Ebre.Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra,ha parlat Xavier Castro,tècnic del servei de prevenció d'incendis del departament d'Agricultura de la Generalitat.Per Castro "Viura en un entorn mediterrani implica que el perill d'incendis és innerent al mateix territori.El risc és general ,en un llocs menys que ens uns altres".El tènic del departament d'Agricultura que "El primer que s'ha de tenir en compte,és que nosaltres com a essers humans tenim manca de sensació de perill i per tant cal pensar que aquelles coses que fem habitualment en un entorn urbà i que són normals,no són tqan normals en la montanya o en el camps".Castro ha estat contundent a l'hora de recordar que al bosc no s'ha d'anar a fumar .Tambè ha destacat que els vehicles s'han de apartar al bosc en els llocs previstos com a parkings i no a qualsevol lloc. Un detall important del tècnic ha estat recordar que "El catalitzador dels cotxes està a unes temperatures altíssimes i el que no pensem que pot passar pot arribar a passar" es a dir un incendi. Xavier Castro ha fet memoria i ha recordat que va 25 anys hi havien més incendis, per tant en aquest aspecte s'ha millorat molt ,la societat civil i l'administració han entès el missatge però continuen haven incendis. Però,ha reflexionat Castro, "S'ha solucionat el problema dels incendis? No.El podem solucionar definitivament ? No.Hem après a treballar millor? Si.És un consol.Desprès d'un incendi ,no"