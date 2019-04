Gairabé un 19 per cent d'alumnes de quart d'ESO pateix assetjament sexual a Barcelona provincia

Tiempo de lectura: 1



El 18,5 per cent de les alumnes de quart d'ESO han patit assetjament sexual.Són xifres de l'Enquesta d'hàbits relacionats amb la salut dels alumnes de quart d'ESO de la demarcació de Barcelona. L'enquesta ha estat feta per la Diputació de Barcelona entre vuit mil alumnes de 41 municipis. D'entre tots els temes que tracte l'enquesta destaquen els aspectes sexuals o el consum d'alcohol o drogues.Lluís Camprubí ,tècnic de Salut Pública de la Secció d'Informació i anàlisi de la Diputació de Barcelona ha dit a Herrera a Cope Catalunya i Andorra que de les noies que han contestat l'enquesta “Gairabè un dinou per cent ha patit assetjament sexual ,i prop d'un trenta set per cent han estat víctimes de maltratament psicològic”.Camprubí ha afegit que “Són percentatges preocupants però l'altre lectura és que el fenòmen s'ha visibilitzat i ara hi ha més consciencia de que comportaments que abans eran normals ara és consideran assetjament”.Pel que fa a les relacions sexuals ,l'enquesta de la Diputació de Barcelona desvetlla que prop d'un vint-i-cinc per cent dels alumnes que han contestat han fet sexe amb penetració amb la seva parella.A més en el cas de les noies,prop del trenta-vuit per cent,diu que no fa servir cap mètodo anticonceptiu.El nois són gairabè un trenta-un per cent els que no fan servir protecció quan practiquen sexe.El tècnic de la Diputació destaca que “ Cal combatre aquesta certa relativització de la percepció de risc quan hi ha relacions sexuals”.Pel que fa al consum d'alcohol,la macro enquesta destaca que el setanta sis per cent dels joves de la provincia de Barcelona ha consumit alcohol alguna vegada i un seixanta cinc per cent reconeix que s'ha emborratxat durant l'última setmana.Un seixanta per cent reconeix que ha practicat el consum compulsiu d'alcohol ,el conegut com “binge drinking”.