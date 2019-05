La Fundació Arrels edita una guia amb consells per les persones sense sostre

Tiempo de lectura: 1



L'entitat Arrels Fundació ha editat una guia, per a les persones sense llar, on es poden trobar adreçes d'espais on dutxar-se, aconseguir roba, menjar, o poder dormir i on també hi ha un recull de 70 consells pràctics per sobreviure al ras a la ciutat comtal.

Una guia que ha estat elaborada amb la col.laboració de diferents persones que viuen o han viscut recentment al carrer. A Herrera en Cope Catalunya i Andorra ens ha visitat la Sílvia Torralba, de l'equip de la Fundació Arrels: “Aquesta guia l'hem fet perqè vam detectar que molta gent venia a preguntar-nos on poden anar, quins recursos existeixen per dutxar-se, dormir, menjar, per si els agredeixen... nosaltres el que fem és assesorar-los i orientar-los, i al detectar totes aquestes necessitats vam pensar en fer una guia molt pràctica, oferint recursos i llocs on la gent pugui anar directament sense necessitat d'un treballador social. Es tracta d'una guia on trobem vàries coses: Per una banda hi ha el llistat, per blocs temàtics, d'aquests recursos: on dormir, on dutxar-te, on menjar, què fer si t'han agredit... però també cadascun d'aquests blocs s'acompanya de consells que han donat quatre persones que viuen al carrer o han viscut al carrer fins no fa gaire i que tenen molt present l'experiència de viure al ras”

El 12 de juny la Fundació Arrels sortirà al carrer per fer un nou recompte i aconseguir un cens més acurat de les persones que dormen al carrer a Barcelona.