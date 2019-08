Fumar o no fumar als cotxes?

La intenció dels governs catalans i balears és prohibir fumar al volant i això ha generat molt debat. Des de la DGT o des del Servei Català de Trànsit el que prefereixen és que les autoritats diguin la seva. Antonio Lucas, Director de Seguretat Viària del RACE dóna la seva opinió. "Fumar al volant pot suposar una distracció. Però des del punt de vista de la salut es pot conscienciar, es pot recomanar, però no es pot sancionar perquè arribarà un moment que posats a legislar no es podrà fer res dins del vehicle i la norma no serà creïble. Però s'ha d'evitar qualsevol distracció al conductor. I per descomptat, si hi ha un menor totalment en contra".

"És molt complicat de controlar. Això entra dintre de la responsabilitat de cadascú. Com el fet de descansar després de cada cert temps al volant o portar el reposacaps ben regulat".

"Dins de l'educació social s'hi ha d'assumir que hi ha certs llocs a on no es pot fumar. Però és molt complicat regular el fet de fumar dins d'un espai privat com és un cotxe".

Antonio Lucas aposta per la conscienciació. "S'han de crear campanyes per conscienciar a la gent. Hi ha molts arguments de per què no és bo fumar al cotxe, però d'aquí a sancionar... Els cossos de seguretat tenen els seus criteris als reglaments a l'hora d'actuar".

A França, Àustria, Grècia, Gran Bretanya, Xipre, Irlanda, Canadà, Sud-àfrica, Austràlia i alguns estats dels Estats Units tenen legislat que cap ocupant pot fumar si hi ha un menor. "És una sanció derivada de la protecció del menor".

"El vehicle s'hauria d'incloure dins d'aquells espais a on socialment fos refusat fumar".