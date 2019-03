El fenomen dels "Scape Rooms" continua creixent a Catalunya.

Tiempo de lectura: 1



Els anomenats Scape Rooms són una alternativa d'oci que està creixent molt a les nostres ciutats. Per parlar d'aquet boom ha passat pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra la María Pérez, especialista en Scape Rooms.

“Un Scape Room és una aventura gràfica com que la que podem veure a un vídeo joc, però aquí som nosaltres els protagonistes, ho viviem en primera persona. Els Scap Rooms van començar a païssos com Rússia, Hungria o Bulgària. Aquí a Espanya van arribar una mica més tard, però si és cert que aquí han tingut més impacte i la febre per ells està sent més forta”

Sobre com ha de ser l'Scape Room ideal, la María ens contesta que “hi ha de molts tipus. Al principi eren una sola sala on hi havia diferents proves. L'objectiu acostuma a ser sortir per la porta per on has entrat, que ara s'ha tancat, però ara la varietat ja és inmensa. De fet podem trobar Scape Rooms a un bosc”

Sempre hi ha una temàtica, un fil conductor, “i això és el que fa que alguns siguin bons i altres no tants. La inmersió en l'aventura és important, que la història sigui el més real possible”

També hi ha molta varietat en quant al nombre de persones que poden jugar. “A Barcelona tenim Scapes per només 2 personas... fins a més de 200. Tot i que el més interessant acostuma a ser jugar en grups de entre 4 i 6 persones. I sobre la duració... doncs també és molt diversa. Els inicials eres d'una hora, però ara tenim missions que poden durar tota una nit”.

Amb fins i tot una pel.lícula que s'ha estrenat fa poc, està clar que la moda dels Scape Rooms ha arribat per quedar-se.