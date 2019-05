Falten majordoms per als rics que els sol.liciten

Tiempo de lectura: 2



Segons dades dels bancs suïssos les persones que tenen al món més d'un milió d'euros, i per tant ja són considerat milionaris, no paran de creixer.Segons la ong Oxfam ,l'any passat la fortuna dels milmilionaris va augmentar en un 12 per cent.Ara al món hi ha aproximadament 42 milions de rics ,un 21 per cent més que a l'any 2014. Totes aquestes xifres ens porten a dir que els rics o molt rics necessiten i volen contractar un majordom.El problema és que no hi ha majordoms per tants milionaris. Aquestes són paraules a Herrera a Cope Catalunya i Andorra de Juan de Dios Orozco, director de la consultora Protocollumi International Butler School, la primera escola del país especialitzada en la formació de majordoms. Juan de Dios ha destacat que “Ahora es un momento en el cual los grandes patrimonios no dejan de crecer y quien busca mayordomo tienen problemas para encontrarlo”.Actualment el pais del món amb més majordoms és Suïssa amb una població de traballadors domèstics d'elite que va de 1.000 a 1.200 professionals. A la resta del món poden haver una mica més d'un milió de persones dedicades en cos i ànima a la feina de majordom. El director de la primera escola de majordoms d'Espanya comenta que “ Casi cada semana nos solicitan entre uno o dos mayordomos. De hecho los pocos mayordomos españoles que hay tiene muy buena fama y reputación en todo el mundo”. Per Juan de Dios Orozco el perfil de les persones que demanen majordoms a banda de ser rics son “ Personas que necesitan ,por ejemplo,gestionar varios domicilios y buscan mayordomos con multiples capacidades y sobretodo que sean de toda confianza”.El director de la primera escola de majordoms del país diu que “Sin abandonar el perfil de formación inglesa desde la escuela que dirige quieren introducir un nuevo perfil profesional que esté más adaptado a las necesidades reales de quien lo ha contratado”.Juan de Dios tambè ha dit que “Cualquier persona no sirve para ser mayordomo”.