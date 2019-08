Nimrod Puente ens explica quin és l'ús que fem del mòbil en les nostres vacances.

No tot es redueix al postureig a les xarxes socials. Hi ha eines com per exemple mapes, recomanacions de restaurants, etc; Que els usuaris de mòbil utilitzen més freqüentment.

Amb tot això estar tan enganxats al mòbil, no ens permet una desconnexió real per vacances.