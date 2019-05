Estar cremat a la feina és una nova malaltia reconeguda per l'OMS

Tiempo de lectura: 1



Estar cremat a la feina ha deixat de ser una expressió sobre l'estat d'ànim mentre treballem.L'Organització Mundial de la Salut(OMS) a partir de l'any 2022 considerarà que “la síndrome resultant de l'estrès crònic del treball que no ha estat gestionat amb èxit» és una malaltia laboral .El nom en anglès és “burntout” que es caracteritza per tres elements: un sentiment d'esgotament, pensaments negatius i menor rendiment professional.Avui ha parlat a Herrera a Cope Catalunya i Andorra Montse Cerqueda ,vicepresidenta del col.legi de gradauts socials de Barcelona Lleida i Girona que ha destacat “Qué s'ha esperat massa a considerar aquestes malalties que apareixen amb els nous temps i les noves exigencies laborals i cal fer un patró al llarg del temps per declarar que aquestes patologies hagi ho siguin”.Montse Cerqueda tambè ha afegit “Que si cal a l'any 2022 és perquè cal adaptar molts mecanismes i transpasarà als països comunitaris”. El “burntout” es caracteritza per una resposta extrema a l'estrès crònic originat en el context laboral i tindria repercussions d'índole individual, però també afectaria aspectes organitzacionals i socials. Entre les seves causes més comunes estan la falta de control, l'expectatives laborals poc clares o l'el desequilibri entre la vida laboral i familiar.Per la vicepresidenta dels Graduats Socials “ El problema es que cap persona gestiona igual la seva feina.Hi ha persones que saben desconectar de la feina en la seva vida privada “.Tambè ha afegit que “dues persones sotmeses a la mateixa presió no reaccionen igual degut a la seva fisiologia personal “.Per la portaveu dels graduats socials, les feines on es dona més habitualment la sindrome del treballador cremat és en aquelles professions on s'ha d'atendre al públic o departaments de reclamacions o feines de jornades excessivament llargues.