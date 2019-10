“Érase una vez”, el nou disc de Depedro dedicat als nens

Ha fet gires pels cinc continents, ha col.laborat amb músics de tot el món en diferents idiomes i els seus discos s'han publicat a més de 30 païssos. Parlem del madrileny Jairo Zavala, més conegut pel seu nom artístic: Depedro.

Té nou disc, és diu “Érase una vez”, amb el que torna a la seva infantesa, i ha volgut passar per Herrera en Cope Catalunya i Andorra per presentar-lo.

“Es verdad que en este disco me dirijo a los niños, y eso no es fácil, pero yo ya tengo experiencia en el tema: Mi hijo mayor tiene ya 15 años, pero es muy buen chaval. Es más peligroso el pequeño. Y es que ellos no tienen filtros. Estan un poco mosqueados con este disco. Y es que este no es un disco infantil, es un disco dedicado a la infancia. Hay canciones de protesta paternal, de protesta infantil, en las que he utilizado fábulas que yo he construido como padre para explicarles cómo han de manejar la frustración a los niños... y mis hijos me preguntan a veces porqué he contado estas cosas.”

Sobre el procés de preparació del disc, i el poc material semblant que hi ha, ens ha dit que “No me gusta el material condescendiente, lo de tratar a los niños como si fueran idiotas. Hay gente que hasta cambia la voz para hablar con los niños, y yo no lo veo necesario. Los niños son niños, pero no son idiotas”

“Son canciones poderosamente sencillas. Pero no significa que sean simples. Y en eso he hecho un gran ejercicio. Quizá sean las letras más directas que he escrito, y he querido quitar capas y capas de cebolla hasta llegar a la esencia. Es mi primer disco conceptual, y eso ha hecho que la grabación haya sido más complicado”.

Aquest divendres De Pedro actuarà a la sala Razzmatazz de Barcelona, com a part de la gira “todo va a salir bien”, en un concert que serà molt més que un concert: “Este disco lo quiero presentar en horarios diferentes, por la mañana, al mediodía, en fines de semana... y más que un concierto va a ser una pequeña obra de teatro, con contenido interactivo, visuales... aún lo estoy trabajando. La gira no será muy extensa, por que llevo 3 años sin parar y quiero descansar un poco. He tenido el privilegio de tocar en casi todo el planeta, y eso es muy bonito pero también muy cansado”.