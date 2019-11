Enderrocament de l'edifici de Badalona: “Els veïns s'estan volcant en ajudar als afectats”

L'Ajuntament de Badalona ha treballat contra rellotge per decidir com enderrocar finalment l'edifici ruinòs del barri de La Salut. Des d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra hem volgut posar la mirada en el centenar de persones que han estat desallotjades d'aquest edifici. Els veïns viuen en 14 finques situades al voltant de l'inmoble afectat, al número 16 del Pasaje de la Torre. L'edifici té un forat de grans dimensions.

En parlem amb el Joan Carles Lacruz, que des del centre cívic La Salut està coordinant la situació dels veïns.

“Ara mateix la situació tendeix a calmar-se, dins la gravetat. Els veïns estan tots reallotjats: Alguns en pensions, altres en apart-hotels... tots els que han demanat el servei d'atenció per ser reallotjats, és a dir, els que no ho poden fer pels seus propis mitjans o per familiars, estan tots atesos i reallotjats des d'ahir per un període de com a mínim 15 dies, un temps que ens donarà temps a nosaltres i als serveis socials a estudiar la situació un per un”.

“En total són un centenar de persones. Primer van ser 48 persones les que es van desallotjar, quan vam tenir la primera notificació de l'existència d'aquesta gran esquerda, i divendres passat, quan l'edifici ja va colapsar, es van desallotjar 14 vivendes del perímetre, amb un total de 57 persones més”.

“Els ànims són baixos, clar. S'estan vivint moments molt crítics, hi ha discusions... és una situació desagradable. I les persones que ho vivim des de fora no ens podem imaginar com ho estan vivint ells. Des de serveis socials i des de l'Ajuntament s'estan oferint tots els serveis que podem oferir, però també vull agrair molt especialment el que estan fent algunes associacions de veïns, per exemple la de Verge de la Salut, que s'han ofert a l'Ajuntament per tot el que es pugui necessitar. La ciutadania està ajudant molt i estem recollint un munt de roba que es posa a disposició de les persones afectades que, malauradament no poden entrar als seus domicilis”.