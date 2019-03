"Empatía", el nou disc de David Civera

Tiempo de lectura: 1



“Soy una persona que intenta hacer el bien... dar buena energía, porque creo que eso se devuelve. Y de eso va mi nuevo proyecto”. Amb aquesta declaració d'intencions és com ha començat David Civera l'entrevista que li hem fet a Herrera en Cope Catalunya i Andorra.

El cantant torna amb un nou treball sota el braç: “Empatía”. El single que ja està sonant és “Mundo Diverso”, una de les seves cançons més personals: “Creo que todos los partidos políticos podrían coger la canción de bandera: hablamos de valores, de respeto, de amor por la vida, de amor por la tierra, de diversidad, de libertad de banderas.. es un canto a la humanidad, y nuestros dirigentes deberían llevarlo por bandera”

Amb 40 anys i després de centenars de concerts per tot el país, el cantant de Terol creu estè en un moment de reflexió, on transmetre a les seves lletres tot el seu món interior: “arranca el tema y te mueve, te lleva... pero cuando empiezas a escucharlo te das cuenta que también tiene una parte espiritual que invita a la reflexión, y si profundizas en la letra te das cuenta que tiene mensaje... y lo que yo quiero es devolverles a mis fans ese cariño que siempre me han dado”

"La gente que me ha seguido de cerca sabe que tengo esas dos partes... mi lado más canalla, y mi lado más autor, que con 40 años uno piensa diferente que con 20. Sigo cantando “que la detengan”, “bye bye”... pero ahora con 40 años me siento muy bien, estoy en un buen momento. Disfruto mucho de mis hijos, que me devuelven al niño que llevas dentro, y profesionalmente estoy haciendo la música que me apetece"

Ja ho veieu. Ha tornat el David Civera més personal, més madur. El disc sortirà el proper 12 d'abril.