Els veïns de Barcelona denunien la falta d'acció de l'administració contra l'amiant

La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona(FAVB) ha començat a fer forums veïnals per donar a coneixer les Contaminacions Ocultades.Una d'aquestes contaminacions són els efectes de l'amiant sobre la salut de les persones. A banda dels dos-cents vagons de metro de Barcelona amb amiant, el problema de l'amiant sobre la salut de les persones va més enllà dels vagons del ferrocarril soterrani barceloní.Miguel Moreno,extreballador de Macosa, i membre de la FAVB ha parlat avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra per denunciar la falta d'actuació de l'administració,tant Generalitat com ajuntament de Barcelona, sobre l'amiant que abunda i molt en vivendes,edificis i carrers de la ciutat. Moreno ha recordat que”Hay una auténtica epidemia de amianto y sus consecuencias en el mundo laboral sin que las empresas donde se trabajo con este material cancerígeno se reconozca las consecuencias que para la salud implicó en su momento la manipulación de este material y negar ningún tipo de responsabilidad sobre este tema”.Para l'extreballador de Macosa, en breu patirem una nova epidèmia pel material d'amiant que es va utilitzar en la fabricaciò de molts edifics o vivendes.Moreno ha recordat “Que el fibrocemento o amianto tiene un tiempo de caducidad ,de 30 a 40 años, ahora ya estamos en el tiempo que ese material se descompone y se expande por la atmósfera en forma de fibras y se ingiere por las vias respiratorias provocando y generando un problema de salud publica”. Miguel Moreno ha insistit que l'administració el que ha de fer és cumplir amb la normativa de la Unió Europea del 2013 que obliga a fer un cens fins a l'any 2028-2030 de tot l'amiant que hi ha intal.lat i retirar aquest material.