Els vehicles més contaminants no podràn circular per Barcelona al gener 2020

1 de gener de 2020 ,aquesta és la dada que impedirà circular als vehicles més contaminants per la ciutat de Barcelona. Cotxes sense l'etiqueta que en el seu moment va repartir la Direcció General de Trànsit.Cristina Castells, és directora d'energia i qualitat de l'ajuntament de barceloní ha dit a Herrera a Cope Catalunya i Andorra que “ El nombre de vehicles que circulen per la ciutat cada cop són més i s'han de reduir per reduir la contaminació.Ja fa temps que es parla de que a partir de gener de 2020 els vehicles més contaminants no podran circular”.Castells ha destacat que “Hem de tenir molt present que hi ha gent que té un vehicle i nomès el fa servir el cap de setmana ,aquestes persones no es veuran afectades per les restriccions perquè nomès seràn vigents de dilluns a divendres”. D'altra banda des de l'ajuntament de Barcelona volen dexar clar que si algún conductor no ha rebut l'etiqueta de la DGT ,aquest adhesiu va lligat a una matricula i sempre està bé tenirla però no és obligatori . Cristina Castells ha recordat que els conductors que no cumpleixen aquesta ordenança a partir del próxim any rebran una multa a casa seva. Els cotxes per a persones amb movilitat reduida,els vehicles dels serveis d'emergencies i tambè hi hauran unes autoritzacions especials a turismes determinats. Si vols saber si el teu cotxe podrà circular a partir del gener de l'any vinent per Barcelona els dies més contaminats nomès has d'entrar en la pàgina web de l'ajuntament i posar la teva matricula .A partir d'aquí et dirà l'etiqueta que has de portar i podràs o no podràs circular.En total poden ser uns 50.000 vehicles els afectats per aquesta mesura .