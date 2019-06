Els ofegaments són la segona causa de mort infantil per accident a Catalunya

Tiempo de lectura: 1



107 persones han mort ofegades a Espanya des de principis d'aquest any 2019.A Catalunya els morts per ofegaments en el mar o piscines han estat 8. Un dels casos més recordats va ser el de la nena de cinc anys a la platja de Pineda ,a Vila-Seca( Tarragona) el passat mes de maig.La nena va ser arrossegada mar endins mentre feia servir un flotador gegant .Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ,des de la Federación Española de Salvamento (FESS) y Socorrismo han recomanat no utilitzar aquests flotadors de grans dimensions que estàn de moda. Jessica Pino, coordinadora de la comissió de prevenció i seguretat de la FESS i responsable de l'informe nacional d'ofegaments, ha destacat que "En las comunidades autónomas donde existen costas la mayoría de ahogamientos se producen en las playas y sobre todo en playas no vigiladas.Eso es lo que los datos nos muestran ,es una constante,que se repite en todo el territorio nacional.El primer consejo que hay que dar en bañarse en sitios donde haya vigilancia".La coordinadora de la FESS tambè ha recordat que " No sólo hay que recordar que no deben usar elementos de flotación demasiado grandes que parece que nos dan una seguridad que es falsa porque se lo puede llevar la corriente y puedes volcar y te quedas sumergido igualmente .Lo que es importante recordar es que nadie se bañe solo y sobre todo los niños que deben estar supervisados por un adulto responsable". Jessica Pino ha destacat que hi ha un perfil concret de persona que es pot ofegar.Són homes,de nacionalitat espanyola,de 45 anys o més, que sempre perd la vida en una zona aquatica no vigilada.