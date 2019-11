Els monòlegs de Txabi Franquesa, al Casino de Barcelona

Els dijous al Casino de Barcelona, a les 9 de la nit, els riures se senten ben fortes. És la nit dels monòlegs. Hem parlat amb Andreu Casanova, amb Víctor Parrado, el mestre Godoy, Carolina Noriega... i avui és el torn de Txabi Franquesa, que ha passat pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra. El Txabi, a més de monologuista, és actor, doblador, guionista, director... però per sobre de tot ens diu que es considera “artista”: “És la manera d'englobar-ho tot. Amb el pas del temps ho he anat descobrint, i és que ser comediant no és una cosa que puguis estudiar. Obviament pots llegir molt, et pots formar com a actor en el gènere de comèdia, però no hi ha una formació reglada. Vas veient que tots els còmics tenen habitilitats artístiques: són músics, dibuixants... és a dir, tots són artistes”.

“Ara estic fent un programa en clau informal a La2 de TVE, i repassem la història dels darrers 40 o 50 anys del país, amb gent jove i amb gent gran, i així veiem cert xoc generacional”

“Al Casino de Barcelona ja és el tercer any que vaig, i estic encantat. La veritat és que aquest cicle de monòlegs ha tingut molt bona acollida. La gent pensa que el Casino és només per anar a gastar diners i no és així. A més les instal.lacions del Casino són espectaculars, hi ha una sala per fer comèdia que és perfecta, caben unes 300 persones, pots demanar la teva copa, estar assegut, és veu bè des de qualsevol lloc... i queda molt maco. Aquest dijous presento el que serà l'esquelet de l'espectacle que presento en breu, a mitjans de gener. Al Casino faré la provatura del que ha de ser el xou, i això serà molt interessant”.

Del Txabi Franquesa es diu que és un còmic explosiu directe i entretingut. Jutjeu vosaltres mateixos si la descripció és o no encertada si l'aneu a veure.