Els llogaters comencen a prohibir penjar banderes a les façanes

Prop del 50% dels nous contractes de lloguer que es fan in clouen una nova clàusula impensable fins ara: Es prohibeix explíticament als llogaters penjar cap tipus de bandera al balcó de la façana. Ho confirma el col.legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. Els experts asseguren que la llei avala aquest tipus de prohibició perquè la façana és propietat de la comunitat de veïns, tot i que admeten que si un cas acabès davant un jutje, no se sap ben bè què passaria perquè no hi ha jurisprudència al respecte.

Per parlar d'aquest tema ha passat per Herrera en Cope Catalunya i Andorra el senyor Josep Maria Aguilar, que és assesor jurídic i vocal del col.legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.

“Ha sortit aquesta notícia i tothom en parla. Si que és cert que una comunitat de propietaris té una sèrie d'elements privatius i d'altres elements comunitaris. La façana és un element comunitari, i l'ús d'aquesta façana no la pot decidir una sola persona, la decideix el conjunt de propietaris, i això està regulat per llei. És cert que si en una comunitat de propietaris hi ha un 80% que ho demanen, es pot acordar la prohibició de posar banderes a les façanes. Però un altre cosa és que tu com a propietari, a l'hora de subscriure un contracte d'arrendament si que pots incloure a les clàusules que es prohibeixi als arrendataris del pis posar cap tipus de bandera, política, esportiva, cultural...”

“Crec que ha estat agosserat dir que el 50% dels contractes inclouen aquesta clàusula. Si que és cert que s'està posant en alguns contractes la prohibició de posar cap element extern a la façana, sigui del caire que sigui. És que fins i tot hi ha comunitats de propietaris on et pots trobar que està prohibit estendre llançols a les façanes”.