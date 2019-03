Els lleidatans Enzel ens presenten "Mel i llimó", el seu nou treball discogràfic.

Tiempo de lectura: 1



L'any 2015 a les terres de Ponent va veure la llum un nou grup musical: el grup ENZEL. La seva innovadora proposta va ser la de convertir en música els missatges que Miki Arbizu envia des del seu mòbil a terceres persones.

Jos Racero (veu i guitarra), Toni Cambrodí (guitarra), Ramon Figueras (guitarra), Roger Cornudella (teclats), Xavi Jové (baix) i Josep Pagés (bateria) completen el grup, que aquesta setmana ha passat per Herrera en Cope Catalunya i Andorra.

Després de ser nominats a dos Premis Enderrock amb el seu primer treball, “Capità Ibuprofèn”, que va sortir al 2017, els Enzel han vingut a presentar-nos el seu segon disc: “Mel i llimó”, i el seu video clip oficial: "Et somio"

El passat mes de febrer van presentar el disc a casa seva, tant a Lleida com a les Borges Blanques, les dues localitats d'on són els membres del grup, on van rebre una molt bona acollida per part de la seva gent. La gira de presentació continua. La propera parada serà aquest dissabte, 9 de març, al teatre Kurssal de Manresa.

Passaran després per l'Fnac del Triangle, a Barcelona, el 22 de març, pel pub Sputnik de Solsona el 29 de març i pel teatre Foment de Juneda el 27 d'abril. Tot i que intenten fugir d'etiquetes, ells mateixos califiquen la seva música com un pop adreçat a un públic molt ampli.

Tota la sort del món pels Enzel. Ah! I podeu tornar al programa sempre que volgueu, i més si ens torneu a portar l'enorme capsa de carmels que ens heu regalat. Tots ells, és clar, de “Mel i llimó”.