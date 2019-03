Els incendis domèstics creixen més d'un terç en set anys a Barcelona

Tiempo de lectura: 2



El caporal dels bombers de Barcelona, David Zapater ,ha dit avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra que “ Està passant el que ha passat sempre, certs descuits,falta de cultura de protecció dels veïns qun estem als habitatges és la causa de l'increment durant els últims anys dels incendis doméstics”.Pel caporal dels bombers “La cuina es on es prodruixen més incendis”.L'expert en incendis tambè ha dit que “ Sobrecarregar els endolls comporta moltes vegades origens d'incendis domestics” . Sobre les hores del dia amb més incendis ha afegit “ Les nits són les hores es quan es produeixen més incendis. El problema que les persones quan dormin es desconecten els cinc sentits.Segon l estadista de 2017 ens consten més incendis a la nit. Per la nit son més vulnerables al foc i l'acció posterior del foc”. Per David Zapater hi ha un gruop de persones més vulnerables al foc i són :”La gent gran és un colectiu que la tenim molt present quan hi han incendis.Aquest colectiu li fen una tasca formativa. És molt important tenir a casa detector de fum senzills que es poden colocar al sostre de la cuina,al passadis o un dormint per evitar incendis.Aquests detectors de fum emeten un so o una alarma que ens desperta i salva vides.

En altres països aquets detectors són obligatoris aquí no.Es poden comprar en molts llocs a preus assequibles”.Davant d'un incendi el caporal ha recomanat”Si hi ha un incendi que s'ha de fer ,si es en el nostre pis tenim dues opcions.Si veiem el fum però si veien la sortida hem de marxar del lloc a zaona segura i avisar bo,bers.L'altre possibilitat és si tenim davant un mur de fum és el confinament.Tancar la porta i trucar als bombers i trucar als 112 o obrir les finestres i avisar als veïns”