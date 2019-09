Els Guardian Angels patrullen al metro de Barcelona

Aquesta setmana cinc persones vestides amb un uniforme força peculiar,barret vermell i samarreta bblanca,han començat ha patrullar pel Metro de Barcelona. No són treballadors de cap empresa de segfuretat privada,no són mossos d'esquadra.ni policia local ni policia nacional ni guardi civil.Són The Guardians Angels Barcelona. És seu objectiu és patrullar pel suburbà barceloní i perseguir als possibles delinqüents.Aquest grup d'angels de la guarda de Barcelona té el seu origen als carrers del Bronx de Nova York dels anys setanta.Ara han aparegut a Barcelona per rebaixar,teoricament, els nivells de delictes que pateix la ciutat. Des de la policia catalana s'assegura que la presencia del Angels de la Guarda al Metro pot generar més sensació d'Inseguretat. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, la portaveu del sindicat majoritari dels mossos Imma Viudes, ha dit que " Barcelona no és el Bronk i el que estàn fent amb la seva presencia ingrementa la sensació d'inseguretat als carrers". Viudes ha afegit que "Aquestes patrulles no disposen ni de la formació ni de les eines necessaries per actuar.Amés ens trovem amb una inseguretat jurídica per els membres de les patrulles com per els delinqüents que puguin retenir". La portaveu del sindicat policial han destacat que " Poden generar una sitaucó de violencia major e implicar a terceres persones".Inma Viudes ha assenyalat que estàn a l'espera de la reacció de les administracions públiques que són les responsables de la seguretat ciutadana i ha recordat que en cap cas el que necessitga Barcelona és una policia "low cost".D'altra banda des de la federació d'associacions de veïns de Barcelona han dit que les patrulles ciutadanes poden provocar una escalada de la violencia.