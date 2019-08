Els episodis de violència pugen a Barcelona

Hi ha la sensació generalitzada que l'augmentat la violència a Barcelona. Daniel Linares, Professor Col·laborador de Criminologia de la UOC i Degà del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya assegura que "venim d'una època que era massa bona, i ara hi ha hagut una mena de repunt i s'ha generat aquesta sensació. Mirant les dades, allà a on hi ha més presència de turisme hi ha hagut un increment de l'índex de robatoris, de furts i fins i tot d'episodis de violència. I pel que fa a la zona del Port, també és normal aquest increment pel consum d'alcohol i drogues, com passa també en altres municipis que tenen problemes amb l'oci turístic i l'oci nocturn".

Segons Linares, els turistes són les víctimes predilectes dels delinqüents. "Els turistes són objectius fàcils perquè serà més difícil que aquella persona torni a Espanya per assistir a un judici". Afegeix que "Barcelona ha augmentat moltíssim el turisme, i això genera un moviment de persones d'altres països que vénen a fer l'agost. Majoritàriament els carteristes són bandes organitzades".

"Hi ha estudis que diuen que amb més efectius de la policia no disminuiria la violència ni els robatoris. El problema és que no hi ha suficient i la que hi ha fa feina reactiva, no dissuasiva ni de prevenció. A més, tenim models policials antics que s'haurien d'actualitzar. Amb les retallades la policia s'ha de dedicar a les urgències. No poden planificar. Hem de fer partícip a la comunitat".

Per acabar, Daniel Linares vol reivindicar "la figura del criminòleg a les administracions, perquè és el tècnic especialitzat en delictes, i ens ajudaria molt a analitzar i preparar polítiques de seguretat, treballar en prevenció, presons..."