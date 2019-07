Els "deserts submarins" van en augment a tot el planeta

Els boscos submarins d'algues que cobreixen les costes estan desapareixent de tots els mars i oceans temperats del món. Són zones de refugi i font d'aliment per a moltes espècies marines. Aquestes zones s'estan quedant desertitzades i pràcticament ja no pot viure res. Els científics encara desconeixen l'extensió real d'aquests deserts i la seva ubicació exacta. Una xarxa d'investigadors està sumant esforços per lluitar contra la desertificació de mars i ocens. A Herrera en Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb el Jordi Boada que és coordinador del projecte Deserts Submarins, i encara és optimista sobre la situació: “La cosa pinta malament, però tenim opcions. Precisament per això hem començat aquest projecte. És cert que les notícies no són gaire bones, però estem a temps”.

“Un desert submarí és una zona on abans hi havia un bosc, igual que a la terra, i ara ha desaparescut.En els sistemes marins parlem de boscos d'algues, que desapareixen per pressions diverses. Quan això passa només queda la roca totalment pelada i baixa molt la diversitat i la quantitat d'organismes que vivien allà”

“És molt difícil que es recuperi de manera natural. La pol.lució, la sobrepesca i molts altres problemes són els causants d'aquesta desertització”.

A la costa catalan es va identificar fa uns 3 anys una zona de desert submarí, una de les primeres que es trobaven a casa nostra. Concretament es va descobrir a la Cala d'Aiguafreda, a Begur. Des de Deserts Submarins s'està fent un seguiment i es volen prendre mesures per intentar recuperar el bos d'algues que s'ha perdut.