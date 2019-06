Els comerciants de Barcelona volen tancar portes a les 21.30 hores

Tiempo de lectura: 1



Aquesta setmana moltes botigues de Barcelona han estat obertes fins a les deu de la nit.El nou horari va ser aprobat per la Generalitat de Catalunya a l'any 2017 amb la llei de comerç,serveis i fires. Una normativa que obliga als comerços a obrir un màxim de 75 hores a la setmana. Entre les sis i les nou del vespre d'octubre a maig.De les set del mati a les deu de la nit de juny a setembre.Uns horaris que no acaben d'agradar a la majoria de comerciants de Barcelona agrupats a RETAILcat .Un organisme que agrupa a les principals entitats comercials de la ciutat com són Comertia,Cecot,Barcelona Oberta, la Fundació Barcelona Comerç (FBC) i la Fundació Comerç Ciutadà.Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ,Salvador Vendrell, president de la Fundació Barcelona Comerç ha defensat la unificació d'horaris. Vendrell ha dit : "El que reclamem a la Generalitat és tenir un horari igual tot l'any per no induir a la confusió dels clients ". El comerciants encara tenen l'esperança que a travès d'una esmena presentada a la llei de 2017 es puguin igualar els horaris comercials tot l'any i les botigues,totes, tanquin a la mateixa hora ,osia a les 21.30 .Segons Salvador Vendrell aquesta proposta d'unificació horaria está molt consensuada entre tot el sector menys amb els establiments dedicats a l'alimentació.El president de la FBC recorda que aquesta mitja hora de diferencia qu ehi ha entre tancar les botigues a les 21.30 o a les 22.00 hores de la nit pot ajudar a la conciliació familiar dels traballadors del sector del comerç.Pel que fa al comerç online Salvador Vendrell ha fet una crida al petit o mitjà comerç a adaptar-se al nous temps i entrar tambè en aquest tipus de venda electrònica.