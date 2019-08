Els catalans reclamen més punts de reciclatge a les platges

Avui hem parlat amb Ramón Arratia, Director de Sostenibilitat i Assumptes Públics de Ball-Europa per comentar el titular que diu que el 97% dels catalans creu que es necessiten més punts de reciclatge a les platges. En opinió del senyor Arratia, "sembla que la gent està cada cop més conscienciada amb el reciclatge". A l'hora de mantenir les platges netes, Arratia creu que "influeix veure en una platja que està tot net a l'hora de mantenir-ho com està". Per facilitar el reciclatge, creu que manquen contenidors específics que facilitin aquest reciclatge.

Ramón Arratia també ha comentat les dades de l'enquesta que assegura que el 43% dels catalans es queixa que les platges no estan netes, però un 37% reconeix que no fa res quan troba residus, i assegura que es tracta d'un tema psicològic. "Tu recicles el que és teu, però no allò que és d'altres persones, i hem d'aconseguir que la gent no embruti d'inici".

Arratia insisteix en el missatge que com més netes estiguin les platges, menys residus llençarà la gent per imitació i conscienciació. "Fa 40 anys la gent llençava xiclets i envasos al carrer, i avui dia copiem comportaments i exemples", i lamenta que la gent de tot arreu encara no tingui la possibilitat de reciclar allà on vagi. "Encara no hi ha infraestructura per separar residus, sobretot plàstics, a totes les platges".

També fa una crida a les empreses perquè prenguin part en el reciclatge. "Les empreses haurien d'utilitzar envasos més reciclables i donar exemple".

Per acabar, tot i que és el primer cop que fan aquesta enquesta, des del seu punt de vista creu que la situació està millorant.