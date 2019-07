Els "bicitaxis" de Barcelona demanen més controls contra l'intrusisme i les males pràctiques

Des de fa un temps a Barcelona conviviem amb un nou tipus de vehicle: els “rickshaws”. Són els trixis, o bicitaxis, que han proliferat als carrers de la capital catalana en poc temps. Ara mateix la seva activitat no està regulada i són freqüents els excesos comesos per alguns d'aquests vehicles de movilitat personal (VMP). Hi ha 487 bicitaxis inscrites al registre de l'Ajuntament de Barcelona. El problema són els que van per lliure, i els operadors legals denuncien “falta de control” que està provicant un greu conflicte en l'activitat. Al sector s'han iniciat protestes com la manifestació que va tenir lloc el passat dijous a la tarda contra la creixent pirateria al sector.

L'Ajuntament va imposar una normativa pels vehicles de més de dues rodes des del 2017 i una limitació d'itineraris a Ciutat Vella en temporada alta. S'han posat centenars de sancions durant el 2018, però el col.lectiu ho considera insuficient. Les infraccions i la pirateria són comuns en aquest negoci dels bicitacis. Les irregularitats són de tot tipus: Des d'aquells que operen amb trixis no registrats, als que utilitzen els sí inscrits però amb personal sense papers ni contracte laboral. A la Barcelona els bicitaxis són els amos del tram final, tocant al mar, de Joan Borbó i sovint demanen als turistes quantitats abusives per trajectes curts . Passa el mateix a la sortida de discoteques de la zona de Vila Olímpica.

Les empreses i autònoms legals pacten les tarifes.En aquests casos una hora de trajecte pot costar entre 50 i 60 euros, però comprèn un passeig-circuit turístic guiat, i el client dictamina on acabar. Amb aquesta problemática de rera fons dijous passat es va celebrar una concentració a Arc de Triomf, a la que han participat unes 150 bici-taxis amb cartells contra l'intrusisme i les màfies. Reclamen més regulació i instruments d'inspecció per a frenar la il.legalitat i les actituts de risc d'alguns conductors.