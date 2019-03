Eduard Costa, ex-Amic de les Arts, presenta el seu primer disc: "L'últim indi"

Tiempo de lectura: 1



El concert del passat dia 23 de novembre al Palau de la Música no va ser un concert més pels Amics de les Arts. Aquell dia el grup va anunciar que Eduard Costa deixaria la formació per emprendre un camí en solitari, un camí que aquests dies l'ha portat a presentar el seu primer disc: “L'últim indi”

El disc té un total de 10 cançons, que el mateix Eduard Costa, que ha passat pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra ens explica: “La natura és important, per mi és una porta a poder parlar de totes aquestes emocions eternes de la humanitat. I el disc parla de moments, de sensacions, des de la pluja fina que et cau a la cara a un bosc fins a la sorra del desert... hi ha molts moments i sentiments que estan posats en aquestes cançons i això és el que he volgut fer: parlar d'alguna cosa molt a prop del cor”

Preguntat sobre com i perquè va decidir tancar la tant exitosa etapa amb els Amics de les Arts, l'Eduard ens explica que “a la vida no et preguntes quines coses aniran arribant... simplement arriben, i jo arribo a un moment vital en el que vull cantar aquestes cançons, i la manera que vam trobar Els Amics i jo per continuar fent crèixer la nostra creativitat va ser aquesta: ells continuen sent tres, i jo continuo sent “l'últim indi”. I això és bonic”.

El disc ha estat produït per Caïm Riba, del grup “Pastora”.

Tot i que el passat mes d'agost Eduard Costa ja va fer un concert amb les cançons de l'Últim Indi acabades de fer, serà el proper 13 d'abril, al Festival Estrenes de Girona quan podrem gaudir per primer cop d'aquest nou disc en directe.