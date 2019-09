Doctor Eduard Estivill: "El que més fem a la nostra vida és dormir"

Va ser el primer centre sanitari d'Espanya dedicat exclusivament a la medecina del son. I arriba ara al seu 30 aniversari: La clínica de la son del doctor Eduard Estivill, que avui ha pasat pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra.

“30 anys, sí. Fa molta il.lusió, ha estat un llarg camí i crec que hem ajudat a molta gent”

Ja són 3 dècades des que es va obrir la seva clínica. En aquests 30 anys han passat més de 50.000 pacients, s'han fet més de 87000 estudis de la son, més de 1000 conferències, 35 llibres publicats... però el més important és que van ser els primers. Per això li preguntem al doctor Estivill si la ciència de la son ha canviat molt:

“Sí, és així. Quan jo vaig començar vam ser els primers en tractar les alteracions de la son. Els éssers humans hem començat a estudiar com dormim des de fa només 60 anys. És una ciència molt nova. Per posar un exemple, ja hi ha cranis a l'época dels Neanderthals amb forats, és a dir, que la traumatologia te desenes de milers d'anys. Però amb la son anem descobrint coses noves cada dia. Pensa que dormir és l'activitat a la que dediquem més temps a la nostra vida. Una persona que arribi a viure 90 anys, haurà estat dormint 30 anys de la seva vida”.

Per això el doctor Estivill insisteix tant en la importància de dormir bè, i el temps necessari: “La son és un taller de reparació i restauració. El que gastes durant el dia ho recuperes durant la nit. Per aixó és important dormir bè, i les hores que toquen. Si dormim malament estem de mal humor, perdem la concentració, la memòria... totes aquestes són conseqüències de dormir poc o malament”.