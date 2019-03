Es doblen les denuncies per atacs homofòbics a Catalunya

Tiempo de lectura: 1



L'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya ha comptabilitzat des de principis d'any un total de trenta-cinc agressions a membres del col.lectiu LGTBI.Un 50 per cent més de les que van tenir lloc l'any passat en aquest període.Les previsions de l'Observadori són molt negatives i apunten que a finals d'aquest any les agressions poden superar el centenar.Eugeni Rodriguez és el president de l'Observatori i ha dit a Herrera a Cope Catalunya i A que “Són dades que ha de fer parlar de les polítiques públiques LGTBI que se estàn portant a Catalunya”.Eugeni Rodriguez ha explicat que hi ha dues lectures d'aquestes dades.La primera és que les persones LGTBI estàn fent públiques i denuncien les agresions i la segona lectura és que gent molt jove,d'uns diset anys, dongui pallisses a persones de tendencies sexuals diferents a les seves és molt preocupant.Pel que fa a la forma d'actuar dels agressors,el president de l' Observatori, ha dit que “Actuen en grup ,divendres i dissabtes per la nit, i en les sortides de l'oci i allí decideixen amargar la vida a les persones LGTBI” El que cal,ha afegit Eugeni Redriguez, “Es crear una taula de forma inmediata on estiguin presents tots els actors, des de l'educació,els mossos o l'administració”. Rodriguez ha recordat que “l’Observatori ha prestat assistència i acompanyament a les víctimes en el procés de denúncia” i ha sol·licitat “mecanismes administratius àgils i eficients en el marc de la Llei 11/2014 per a fer front a qualsevol tipus de violència LGTBI-fòbica al territori”.