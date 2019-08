Desabastiment de més de 500 productes a les farmàcies

L'agència espanyola dels medicaments ha fet saltar les alarmes assegurant que més de 500 medicaments no es poden trobar a les farmàcies. Però per a Aina Surroca, vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, no és una notícia nova. "El problema de desabastiment no és un problema nou ni tan sols d'aquest estiu. És un problema que tenim tant a Espanya com a la resta d'Europa. És un problema multifactorial, és a dir, no és una sola cosa que està succeint. Pot passar un problema puntual de fabricació, una escassesa de la matèria primera, un increment de la demanda no prevista inicialment pel fabricant... Hi ha moltes causes que fan que hagi una escassesa puntual o prolongada de productes".

Aina Surroca vol tranquil·litzar els consumidors que puguin estar alarmats. "Molts cops hi ha productes que són perfectament substituïbles. L'alarma la trobem quan ens falla un fàrmac que no té substitució, però moltes vegades aquesta alarma que té el pacient la podem solucionar nosaltres si s'escau. Aquest estiu tant l'Orfidal com el Trankimazin han tingut problemes de subministrament, però tenen substitut al mercat, per tant no s'han hagut de fer canvis terapèutics".

Per acabar, Aina Surroca no creu que aquesta situació tingui una solució a curt termini. "Aquest problema no puc dir que se solucionarà demà perquè no és així. Les causes són multifactorials com dèiem abans, i després degut a un entorn a on la política de preus cada cop anem collant més. Anem a produccions fora, concentrant la producció a plantes que no són a la proximitat, i això tensa el sistema i no té una solució immediata ni fàcil".