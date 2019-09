El Departament de Salut defensa doblar el preu del tabac per rebaixar el tabaquisme

Doblar el preu del tabac,tot i que no és competencia de la Generalitat, és una de les propostes del Departament de Salut ,de cara a la pròxima tardor per complimentar la llei estatal contra el tabac.Una mesura que ,segons el govern català, no seria recaptatoria sino per defensar la salut dels ciutadans. La campanya estarà focalitzada a vigilar les terrasses i altres espais similars en els que es podria vulnerar la llei.La doctora Carmen Cabezas , sotsdirectora general de Promoció de la Salut,de l'Agència de Salut Pública de Catalunya , ha confirmat avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, que "El 67 per cent de la població seria partidària de prohibir fumar en espectacles a l'aire lliure on hi hagi nens,mentre un 62 per cent prohibiria fumar dins dels cotxes".La doctora tambè ha defensat controlar molt més la venda de tabac a menors i prohibir fumar en el interior del turismes de quatre rodes.Al respecte Carme Cabezas ha dit que "A l'interior dels cotxes el fum està més concentrat que en bars o restaurants ,el control es pot fer igual que es fa a qui porta o no el cinturó de seguretat".La nova campanya contra el tabac a Catalunya, preten conscienciar dels efectes perjudicials de l'exposició al fum del tabac .Segons dades de 2018, la vigilancia del compliment de la normativa de tabac permet afirmar que el 77 del casos no es compleix la normativa antitabàquica. La majoria dels incompliments s'han donat en establiments d'hostaleria. el Departament de Salut vol incrementar la lluita conta el tabaquisme desprès de l'increment del consum de tabac.S'ha passat del 24 a gairabè al 26 per cent durant l'últim any,