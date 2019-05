Demà la Generalitat limitarà per decret el preu del lloguer a Barcelona

Tiempo de lectura: 1



El Govern de la Generalitat aprovarà demà dimarts un decret que permetrà a l'Ajuntament de Barcelona limitar el preu dels lloguers en aquells barris de la ciutat on més han augmentat a causa de l'escassa oferta.No fa ni una setmana la consellera de Justicia,Ester Capella, es va reunir ,entre d'altres, amb el president de l'Associació d'Agents Inmobiliaris de Catalunya,Joan Ollé.En aquesta trobada la consellera va tractar el contingut de la normativa que prepara el Govern en matèria de lloguer a Barcelona,el preu del qual ha augmentat prop d'un 38 per cent en tot just cinc anys.Una normativa en forma de decret llei que s'aprovarà demà. Tot i que Joan Ollé ,que avui ha parlat a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, és prudent perquè no coneixen a fons aquesta nova normativa.Ollè ha dit " Qué limitar els lloguers és un tema molt delicat i qualsevol limitació de rendes produiria l'efecte contrari".Joan Ollé ha descatat que "Una cosa es buscar mesures a travès d'un index de referencia de preus del lloguer perquè els propietaris estiguin motivats per contenir preus a base d'ajudes i un altre és anar a la brava".Pel president dels agents inmobiliaris de Catalunya , encara falta un acord entre la conselleria de Justicia i el departamernt de Territori perquè el decret que limiti els lloguers a Barcelona es faci públic. Per Joan Ollè " Si l'Ajuntament barceloní acaba sent facultat a travès d'aquest decret llei per limitar el preu del lloguer ,s'hauria de limitar a tota la ciutat de Barcelona".El president dels APIS ha destacat que hi ha moltes cosa a fer abans que aprobar un decret que pot destrossar el mercat inmobiliari.