David Bustamante ens ha presentat HÉROES EN TIEMPOS DE GUERRA

"A mí me han dejado hacer siempre lo que me ha dado la gana y en este disco también" ,palabras de David Bustamante en Herrera aCope Cat i And. El artista que surgió de Operación Triunfo ha destacado que "Tenía muchas ganas de hacer un disco de variedad com este.Donde hay de todo,música urbana,baladas o pop-rock ,un poco de todo. He hecho un disco a mí medida y además rodeado de buenos amigos". David Bustamanta también ha dicho " Estoy muy conforme con este disco" y ha recordado que actuará en Barcelona el 21 de junio,el 28 en Girona y el 29 en Tarragona.