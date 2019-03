"Crònica d'un segrest" explica ,25 anys desprès, el segrest de María Angels Feliu

Tiempo de lectura: 1



El 27 de març de 1994,aquesta setmana ha fet 25 anys,la farmacèutica María Angels Feliu, va ser alliberada desprès de patir el segrest no polític més llarg de la historia negra d'Espanya.Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra ,l'advocat Jacinto Vicente ens ha presentat el llibre “Crònica d'un segrest” que recorda tot el que va passar abans,durant i desprès de la captivitat de la farmaceútica d'Olot .Jacinto Vicente a l'any 1994 era secretari judicial del jutjat d'Olot i ha recordat que el procediment legal “Tenia siete tomos y estaba para archivar porqué no se sabia que habia pasado tras un número de años importante.Habia dos personas en la cárcel,Bassas y Casals,y Maria angels Feliu se habia dado por muerta”. Vicente tambè ha comentat que l'equip judicial que va afrontar el cas Feliu eran tres persones joves que venien de fora de Barcelona ,él tenía 29 años.Tambè ha recordat que el judici va tardar deu anys en fer-se i quan va arribar ell a Olot portava cinc anys paralitzat. Vint-i-cinc anys desprès ,segons Vicente, Maria Angels Feliu continua portant la farmacia amb l'ajut d'un familiar. Per l'advocat si Feliu no ha volgut mai concedir entrevistes o renunciar a fer una pel.licula va ser pel tractament que aguns mitjans de comunicació ,no tots, van fer del cas en el seu moment.Jacinto Vicente tambè explica en el seu llibre que un segrest que havia de ser gairabè “un segrest express”però va sortir malament des del primer moment. El segrest no va ser resòl mai per la policia.El carceller de la farmacèutica,Iñaki,la va deixar en llibertat 492 dies desprès de tenirla en un zulo molt petit sota una casa a Sant Pere de Torelló. El judici es va fer al 2004 a l'Audiencia de Girona. Tots els implicats estàn actualment en llibertat.