Cristina Redondo presenta la seva primera novel.la: "Clandestina"

Pels micfròfons d'Herrera en COPE Catalunya y Andorra ha passat Cristina Redondo, que ens ha presentat la seva primera novel.la: “Clandestina”, de l'editorial Caligrama. Un thriller intens, replet de corrupció política que compta també amb les ciutats de Barcelona i Venècia com a protagonistes.

La Cristina, llicenciada en ciències empresarials i màrketing i experta en comunicació ens diu que això d'escriure ha estat sempre una vocació per ella: “Yo escribo desde siempre, desde adolescente. Me he educado entre libros, aunque ahora parece que esto de escribir es fácil, hay una moda por publicar, por decir que eres escritor... pero escribir no es fácil. Yo escribo por vocación. Clandestina es una novela que empecé a redactar en el 2011”

Els inicis de qualsevol escriptor sempre són difícil, i els de la Cristina no han estat una excepció : “Te encuentras mucho vendedor de aire, todo el mundo es experto en algo... yo empecé a buscar editoriales y vi que era muy difícil publiciar si no conocías a alguien, que aunque sea duro es la realidad de este país”

Finalment ho va aconseguir, i el llibre es va presentar al febrer. “Clandestina” és una novel.la d'espies.Explica la història de dues dones, dues agents secretes, Irina i Ingrid, encarregades de fer desaparèixer del mapa a polítics corruptes. El teló de fons són dues ciutats: Barcelona i Venècia. “Es que Barcelona es una ciudad que atrapa, que tiene mucho poder, y este libro habla de ese poder. Y también Venecia. Son dos ciudades a las que la gente de todo el mundo quiere ir”.

Sens dubte aquest Sant Jordi serà especial per la Cristina Redondo, a la que podreu trobar signant la seva novel.la a diferents localitzacions de la seva ciutat, Terrassa, i també a Barcelona.