Creix un 9% el públic del teatre a Catalunya

El passat 27 de març es va celebrar el Dia Mundial del Teatre. A Catalunya el públic i la recaptació han crescut un 9% des de l'inici de la temporada. Malgrat aixó, el teatre no ha recuperat encara els registres de rècord del 2011-2012, i es continuen vivint moments molt complicats amb els recursos molt disminuïts.

Isabel Vidal és la presidenta de l'Associació d'empreses de teatre de Catalunya, ADETCA, i ens va acompanyar a Herrera en Cope Catalunya i Andorra.

“Hi han molts problemes. Al 2011 vam perdre 500.000 espectador, segurament degut a la gran crisi econòmica d'aquell any. A més la situació política que viu Barcelona, que és complicada, també acaba afectant a l'ànim de consum cultural de la gent. I també hem d'explicar que els temps han canviat. Ara no només competim amb les opcions d'oci de tota la vida sinó també amb la pantalla, el sofà, les sèries...”

“Creiem que el problema no és la cartellera.Cada any fem un gran esforç i hi ha molta varietat, gèneres per tots els gustos... i de moment les xifres aquest any són bones, esperem que es mantinguin fins a finals de temporada”

Tot i aquest increment d'espectadors, una enquesta feta a professionals del món del teatre dona dades preocupants: Un 22% dels enquestats afirmaven que no havien treballat en tota la temporada, i un 28% ho havien fet només una vegada.

“Aquesta és una enquesta de l'associació d'actors i director professionals de Catalunya. És una estadística dels seus associats, i està clar que el sector cultural està patint molt. Hi ha gent que vol desenvolupar la seva creativitat i no troba la forma de fer-ho. Tant debò poguem ampliar els repartiments, fer que els espectacles durin més... però per això necessitem més públic, volem que la gent vingui a veure'ns...”