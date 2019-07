Consells per patir menys la onada de calor

Tiempo de lectura: 1



Aquests dies estem patint a tot el territori català una onada de calor. Altes temperatures i sensació de xafogor, fins i tot per les nits, que fa que haguem de tenir en compte alguns consells per evitar sentir-nos malament o patir conseqüències negatives per a la nostra salut. Pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra ha passat el doctor Alex Casquero, metge adjunt del servei d'urgències pediàtriques de la Vall d'Hebron. Amb ell hem parlat de com combatre aquesta onada de calor:

“Des de la Generalitat s'ha posat en marxa la campanya “Un estiu sense UFF” per intentar mininitzar els efectes negatius de les onades de calor. Al web es fan recomanacions, però sovint s'ha d'aplicar el sentit comú: No posar nens o persones grans al sol, o no sortir a les hores de més calor del dia. S'ha de tenir la consciència de que et pots trobar malament per la calor. No parlo d'arribar a extrems, sinó de sentir-se malament a causa de la calor”

Especialment vulnerables poden ser els nens i nenes. Sobre ells el doctor en has recomanat el següent: “S'ha de beure molt líquid, fins i tot abans de tenir sed. Principalment aigua fresca. Però també és important menjar. Sobre la roba és important que sigui roba fresqueta, que no sigui de cotó i també és important mullar als nens. Amb un sprai mateix pots mullar al nen, la cara, el cabell, l'esquena... Si surten al carrer que es posin una gorra, i pensar quines activitats fer o no fer. Si fa molt de sol hi ha activitats que seria recomanable no fer-les,perque poden ser perilloses. En definitiva fer servir el sentit comú”