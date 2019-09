El 20% de conductors amb carnet retirat presenten un transtorn de dèficit d'anteció

Un de cada 5 conductors als que han retirat el permís de conduir per acumulació d'infraccions greus, presenta un transtorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. La majoria d'aquests conductors no coneixien el seu diagnòstic abans que es fes aquest estudi del servei de psiquiatria de la Vall d'Hebron dirigit pel doctor Miquel Casas, que avui ens ha acompanyat als micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra.

“Potser l'estudi pot sorprendre a molta gent, però no als que treballem al món de la psiquiatria. Nosaltres sabem que gairebè un 20% de la població de tot el món pateix trastorns del neurodesenvolupament. Aquests transtorns són,per exemple, el famòs TDA, el transtorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, i a més molts altres transtorns d'aprenentatge, com la dislexia i molts altres. Aquest conjunt de problemes són els més corrents dins la psiquiatria i expliquen la majoria de problemes de conducta, d'accidents, de maltracte, de fracàs escolar.... la majoria de problemes que tenim avui dia a la nostra societat”

Preguntat sobre quins efectes pot tenir aquest TDA a l'hora de conduir, el doctor Casas ens ha dit que “sobretot aquest transtorn explica moltes de les distraccions al volant. Hi ha molta gent que, tot i tenir aquest transtorn de dèficit d'atenció, tendeix a utilizat el mòbil mentre condueix, amb el risc per a la seva vida que això significa. O poden mirar molt més els anuncis que es veuen a la carretera... està clar que augmenta el risc que té conduir. A més hem de tenir en compte que el TDA es té per a tota la vida, només en un 30% dels casos disminueix, pero en la gran majoria es manté durant tota la vida”.